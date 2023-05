Gemelline precipitano dal quarto piano, morte a 12 anni: i corpi trovati dal padre, mamma sotto choc

Due gemelline di 12 anni sono morte stamattina, precipitate da una delle finestre dell'appartamento al quarto piano del condominio in cui vivevano insieme ai genitori e a un altro fratello di 10 anni, che al momento della tragedia non era in casa. A dare l'allarme il padre, che non vedendo le figlie in casa si è affacciato alla finestra e si è ritrovato davanti l'orrore dei corpi finiti nella corte interna del palazzo.

La tragedia - della quale non si conoscono ancora le cause - è avvenuta intorno alle 9.30 di venerdì in un edificio di via Facetos a Oviedo, capitale delle Asturie.

Le due sorelle gemelle avevano da poco compiuto 12 anni ed erano di nazionalità russa. Le indagini sono attualmente in corso, con le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto e stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto: non si esclude alcuna pista, dal suicidio all'incidente. La mamma delle ragazze è stata invece portata in ospedale, dove sta ricevendo assistenza psicologica per affrontare l'enorme choc.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Oviedo, Alfredo Canteli e l'assessore alla sicurezza José Ramón Prado. Il Comune di Oviedo ha decretato due giorni di lutto cittadino. L'assessore, che ha parlato di una famiglia molto bene integrata nella comunità, ha dichiarato: «Posso mostrare solo tristezza. In questo momento non conosciamo più dati e non abbiamo informazioni ufficiali perché l'unica cosa che sappiamo per certo è che due ragazze ci hanno lasciato».