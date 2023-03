Gemellini e mamma hanno tre anni di differenza, il caso unico: «Concepiti nel 1992»

Il miracolo della vita e il lavoro della scienza. Un'unione che ha prodotto un caso più unico che raro. Due gemelli, nati tre settimane fa, sono stati concepiti in realtà 30 anni fa. I loro embrioni sono stati congelati nel 1992 e ceduti nel 2022 a una coppia che li ha dati da poco alla luce. Paradossalmente la mamma, che ha 34 anni, avrebbe solo tre anni in più.

Timothy e Lydia, questi i nomi che i loro genitori hanno dato i gemellini, erano stati congelati nell'aprile del 1992. I genitori biologici dei bambini, che sono rimasti anonimi, dopo aver fatto la fecondazione in vitro hanno donato i loro embrioni rimanenti al National Embryo Donation Center. L'organizzazione non profit cristiana, che offre trasferimenti di embrioni congelati solo a coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni, li ha conservati in azoto liquido insieme a migliaia di altri embrioni. «È un fatto strabiliante - ha detto il papà a Insider - nessuno dei nostri amici riesce a crederci. Rachel (la mamma, ndr) è stata concepita solo 3 anni prima di loro».