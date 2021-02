Bimba di 8 giorni trovata morta: era stata rapita in casa da un branco di scimmie

A Thanjavur, nello stato del Tamil Nadu, in India, una neonata di 8 giorni è morta dopo che un branco di scimmie l'aveva rapita dalla sua casa, lasciandola in una fossa, secondo quanto raccontato da India Today.

Secondo la madre della neonata, che era la gemellina di un'altra piccola, gli animali sarebbero entrati nella loro casa sabato 13 febbraio, dopo aver probabilmente tolto alcune tegole per prendere una delle sue bambine. La donna ha affermato che quando ha visto i primati sul tetto ha iniziato a urlare e solo in seguito si è accorta che entrambe le figlie erano scomparse. Quando ha iniziato a piangere e urlare, i vicini sono intervenuti per aiutarla e a quanto pare hanno salvato solo una delle bambine mentre non sono riusciti a trovare l'altra.

Successivamente, la bambina scomparsa è stata ritrovata senza vita in una pozza d'acqua vicino all'abitazione. La Polizia ha avviato un'indagine per appurare la sequenza dei fatti.

