Gerasimov, giallo sul supergenerale fatto rientrare a Mosca. Gli ucraini: è stato ferito

Gli ingredienti del giallo ci sono tutti. C'è il generale Valery Gerasimov, l'ombra del ministro della Difesa russo Shoigu (che non viene dai ranghi militari) ed è presentato ovunque come l'ufficiale in uniforme più alto in grado di tutte le Russie, e incidentalmente è pure l'inventore della guerra ibrida che combina carri armati, informatica e fake news. C'è la sfida tra le Intelligence occidentali e quella russa, con il tentativo attraverso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati