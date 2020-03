Donna muore suicida, genitori condannati a pagare un danno da 100mila dollari al padrone di casa: «Nessuno la vuole più in affitto»

Un tribunale di Taiwan ha ordinato ai genitori di una donna morta suicida di pagare un indennizzo di circa 100.000 dollari al proprietario della casa che aveva preso in affitto la figlia, secondo quanto raccontato dai media locale.



All'inizio di gennaio dell'anno scorso, la polizia cittadina taiwanese ha trovato nella città di Tainan il corpo senza vita di una donna di 30 anni, di nome Yang. La defunta aveva affittato un appartamento illegalmente.

Secondo l'accusa, dopo il decesso si è sparsa la voce su quanto è accaduto in quell'appartamento e questo ha fatto in modo che nessuno vuole più prenderlo in affitto. Di conseguenza, il valore della casa è crollato. E poiché i genitori di Yang non hanno rinunciato al loro diritto di eredità, il proprietario dell'appartamento ha deciso di denunciarli per le perdite subite a causa del suicidio della loro congiunta.



Da parte loro, i genitori di Yang hanno affermato che il proprietario della casa non aveva il diritto di affittarla illegalmente. Inoltre, i coniugi sostengono che il proprietario dell'immobile non è riuscito a dimostrare di aver perso così tanti soldi a causa degli affitti non riscossi, aggiungendo che la loro figlia non gli aveva inflitto intenzionalmente dei danni e che il suo suicidio era stato per la sua proprietà un errore non pianificato.



Alla fine, il giudice non ha accettato le argomentazioni dei genitori e ha stabilito che il fatto che l'appartamento fosse stato fittato illegalmente non aveva nulla a che fare con il suicidio di Yang che aveva portato a una svalutazione della proprietà. I genitori della defunta hanno ancora, comunque, la possibilità di presentare ricorso contro la decisione del tribunale.