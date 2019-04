Genitori dimenticano il figlio in una stazione di servizio self service sull'autostrada

En el capítulo de hoy de FAMILIAS EJEMPLARES ... “Olvidaron al niño en el Oxxo”



Te pinche amo MÉXICO pic.twitter.com/17qOeaZtNE — Risco (@jrisco) 22 aprile 2019

Marted穫 23 Aprile 2019, 15:54

Durante i giorni scorsi, i genitori di un bambino messicano hanno dimenticato il figlio in una stazione di benzina self-service nel Chiapas.Fortunatamente, il bambino di 8 anni ha incontrato alcuni ufficiali della polizia federale che circolano sul tratto autostradale Villahermosa-Francisco Escarcega, che si sono resi conto immediatamente del disagio del bambino, il quale piangeva disperato perché i suoi genitori lo avevano lasciato lì da solo.I poliziotti hanno immediatamente cominciato le ricerche.Dopo aver percorso 15 chilometri, gli ufficiali hanno raggiunto l'auto sulla quale viaggiavano i genitori smemorati. Individuando la vettura, il bambino, che era sul sedile posteriore della pattuglia, ha fatto una richiesta agli ufficiali: «Vi prego, non gridate».Quando la famiglia ha visto il bambino in compagnia degli uomini in divisa, ha chiesto agli agenti cosa fosse successo. La polizia ha risposto: «L'avete lasciato all'Oxxo - stazione di servizio self service».Dopo aver visto la sua famiglia, il bambino ha smesso di piangere e ha abbracciato i suoi familiari, mentre i poliziotti hanno consigliato ai suoi genitori di fare più attenzione.Il video nel quale viene narrata la storia ha fatto molto scalpore sui social, generando un'ondata di ilarità e sgomento per la condotta dei familiari del piccolo.