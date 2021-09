Muore di Covid pochi mesi dopo la moglie, ora i loro cinque figli saranno affidati ai nonni. Daniel Macias, 38 anni, insegnante di matematica in una scuola media è morto per il coronavirus dopo che la moglie, Davy Macias, di un anno più giovane, infermiera era già morta in ospedale un mese prima di lui. La coppia che viveva a A Yucaipa, in California, lascia 5 bambini piccoli.

