Genitori notano un insolito particolare in una foto della figlia e alla piccola viene diagnosticato un cancro

Shelby Simkins e Ryan Denham hanno scoperto che la loro figlia, di poche settimane, aveva il retinoblastoma, ovvero il cancro della retina a causa di un gene difettoso. Secondo quanto riportato dal Mirror, la mamma della minore si è accorta di questa patologia osservando una fotografia della bambina.



Simkins ha spiegato che la scorsa estate, dopo aver dato da mangiare alla piccola Dela-Rose, ha notato che l'occhio destro era rosso, mentre quello sinistro aveva un bagliore bianco. Inoltre, sembrava che la piccola avesse gli occhi incrociati. Temendo che potesse avere dei problemi, ha deciso di portare la figlia dal medico.

Dopo essere stata sottoposta a numerosi test in diversi ospedali della contea di Kent, Inghilterra, alla bimba è stato diagnosticato il retinoblastoma, una patologia che colpisce i bambini di età inferiore ai cinque anni e che viene rilevata ogni anno in circa 45 bambini. Per fermare la diffusione del cancro, alla piccola è stato rimosso l'occhio.



Tre mesi fa le è stato messo un occhio artificiale su misura dello stesso colore di quello naturale. Questo mese Dela-Rose ha compiuto il suo primo anno di vita e i genitori le hanno regalato una festa seppur in quarantena.

