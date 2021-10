Mamma e papà rifiutano il vaccino e muoiono di Covid, avevano 5 figli

Una coppia sceglie di non vaccinarsi e muore di Covid lasciando 5 figli. Misty e Kevin Mitchem, rispettivamente di 46 e 48 anni, di Stafford, in Virginia, si sono ammalati di coronavirus dopo aver rifiutato di farsi il vaccino. Le loro condizioni si sono aggravate e purtroppo per i due non c'è stato nulla da fare.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Romania, coprifuoco per i no vax: contagi record e ospedali pieni con... I DATI Covid Russia, mai così tanti morti (968) in un giorno. In... STATI UNITI Moglie e marito morti di Covid a un minuto di distanza: la coppia si...

Leggi anche > Sauna killer, morte asfissiate 4 persone della stessa famiglia in un resort di lusso

La coppia lascia 4 figli di età compresa tra i 17 e gli 11 anni. Tutto è iniziato lo scorso mese quando l'uomo ha iniziato a stare male contagiando la moglie. Lui non aveva alcuna patologia pregressa, mentre la donna soffriva di diabete. In pochi giorni le loro condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero in ospedale. Prorpio durante la degenza la donna avrebbe confessato a sua madre di essersi pentita per non aver fatto il vaccino.

«Abbiamo provato a convincerli a vaccinarsi», ha detto il fratello di Kevin, Mike alla stampa locale, «Ma tutti è stato inutile». I due si erano conosciuti al liceo e tra alti e bassi hanno costruito una numerosa famiglia. Ora però lasciano quattro figli, Riley, 17 anni, Leah, 14 e i gemelli Taylor and Aiden, 11, più un quinto che lui aveva avuto da un'altra relazione. I quattro ragazzi minorenni vivono al momento con un parente in South Carolina.