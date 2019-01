Tagliano la lingua del figlio di 14 mesi con le forbici: «È caduto dalla culla»

Venerdì 25 Gennaio 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hannoal loroe poi hanno detto che si era trattato di un incidente. Scott Edwards e Holly Cota, hanno reciso, probabilmente con dellela lingua al figlio per poi decidere di portarlo in ospedale quando era ormai agonizzante. Arrivati alll’ospedale di Terre Haute, nello Stato USA dell’ Indiana, hanno raccontato ai medici che il piccoloma ovviamente non sono stati creduti.I dottori hanno notato il taglio netto della lingua, ma anche che il corpo del bambino era pieno di lividi e i suoi genitali erano gonfi. La donna ha raccontato che il figlio era solito cadere spesso dalla culla e che in questo caso era caduto sbattendo il mento e tagliandosi la lingua durante l'impatto: ipotesi poco credibile per i dottori che hanno deciso di procedere con una denuncia. Secondo quanto riporta la stampa locale la coppia ha anche motivato il gonfiore dei genitali con l'abitudine del piccolo di salire a cavalcioni su un giocattolo.L'analisi dei medici ha fatto il resto: la lingua era tagliata di netto e un bimbo così piccolo non avrebbe potuto recidersi solo la lingua con i suoi denti. Quanto ai genitali sembravano essere particolarmente lesionati, e apparivano chiare ferite da traumi precedenti. Per la coppia è subito scattato l'arresto con l'accusa di abusi e negligenza.