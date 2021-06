Geopolitica, i nuovi scenari tra Italia, Giappone e India: un webinar per capirli

Un webinar per cercare di capire i futuri scenari geopolitici tra Italia, Giappone e India. Le prospettive geopolitiche della regione dell'Indo-Pacifico saranno i principali temi al centro del webinar organizzato dalle Ambasciate d'Italia a Tokyo e Nuova Delhi, in calendario per giovedì 17 giugno alle ore 10.00 italiane. L'iniziativa prevede l'apertura dei lavori da parte dei rappresentanti dei tre Ministeri degli Esteri: il Direttore generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali della Farnesinam, Luca Sabbatucci, il Direttore generale Europa del Gaimusho, Uyama Hideki, la Secretary (East) del ministero degli Esteri indiano, Riva Ganguly Das.

Seguirà un dibattito moderato dagli Ambasciatori Giorgio Starace a Tokyo e Vincenzo de Luca a New Delhi, animato da tre grandi osservatori ed esperti di geopolitica mondiale: il Direttore di LIMES Lucio Caracciolo da Roma, Kikuchi Tsutomu a nome del Japan Institute for International Affairs di Tokyo, e Harsh Pant (ORF Foundation) in collegamento dall'India. «Una preziosa occasione per fare assieme il punto con il contributo di alti funzionari dei ministeri degli Esteri italiano, indiano e giapponese, e con lo sguardo analitico di tre importanti studiosi ed esperti di affari internazionali sugli scenari emergenti di un'area, quella dell'Indo-Pacifico, dove transita il 50% dei beni europei commerciati e trasportati via mare, con una crescita del Pil stimata dalla Banca Mondiale pari al 7,4% nel 2021, e anche area di tensioni geo-politiche» - commenta Giorgio Starace da Tokyo. «L'Italia intende accrescere la sua presenza nell'area puntando sui temi della connettività, della transizione energetica e della digitalizzazione, promuovendo un multilateralismo inclusivo e contribuendo attivamente alla strategia europea sull'Indo-Pacifico» - ha ribadito l'Ambasciaore Vincenzo de Luca da Nuova Delhi. Per maggiori dettagli sul webinar e per registrarsi: https://ambtokyo. esteri.it/ambasciata_tokyo/it/ambasciata/news/d all_ambasciata/2021/06/new-geopolitics-in-the-indo-pacific.html