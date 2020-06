Floyd, 200 arresti a New York. Trump: «Onore a polizotto ucciso durante saccheggi, oggi più che mai»

Almeno 200 persone sono state arrestate in serata a New York ed il loro numero è destinato ad aumentare. Lo hanno riferito fonti della sicurezza alla 'Cnn'. L'emittente ricorda che a New York è circa l'una e mezza di notte e che il coprifuoco è entrato in vigore alle 20. Secondo il corrispondente della 'Cnn', le proteste delle ultime ore sono state pacifiche. I manifestanti hanno marciato attraverso Manhattan ed in alcuni casi sono stati applauditi da proprietari di negozi e residenti. Ci sono stati comunque alcuni episodi di saccheggi e momenti di tensione quando la folla si è avvicinata al Manhattan Bridge.

Continuano, nonostante il coprifuoco, le proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd, avvenuta durante un fermo di polizia a Minneapolis. A Los Angeles, migliaia di persone si sono raccolte davanti alla residenza del sindaco, Eric Garcetti. Il portavoce della polizia, Tony Im, ha reso noto che sono state arrestate centinaia di persone, in gran parte per aver violato il coprifuoco, a Hollywood, nel centro di Los Angeles, e nel quartiere di Hancock Park, dove si trova la residenza di Garcetti. Circa diecimila persone hanno protestato pacificamente a Portland e in molti sono scesi in piazza anche dopo l'inizio del coprifuoco a Washington D.C..

Il presidente Donald Trump ha omaggiato su Twitter il capitano di polizia in pensione David Dorn, ucciso durante i recenti disordini a St. Louis, nel Missouri. «Massimo rispetto da parte nostra per la famiglia di David Dorn, un grande capitano della polizia di St. Louis, che è stato colpito brutalmente e ucciso da spregevoli saccheggiatori ieri sera. Onoriamo i nostri agenti di polizia, forse più che mai. Grazie!», ha dichiarato Trump.

Mentre Melania Trump ha fatto appello a tutti i cittadini a rispettare il coprifuoco e a rimanere in casa per evitare che si ripetano gli episodi di violenza degli ultimi giorni. «Mentre la notte si avvicina - ha twittato - invito tutti i cittadini ad obbedire al coprifuoco, a liberare le strade e a restare in casa per trascorrere del tempo con i propri cari. Tutte le città, le comunità e i cittadini meritano di essere protetti».



