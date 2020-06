George Floyd, Washington si prepara a scendere in piazza: attese decine di migliaia di manifestanti

Washington si prepara alla manifestazione George Floyd che partirà nelle prossime ore: attese decine di migliaia di persone per quella che si preannuncia come una delle manifestazioni più grandi della storia della città. Gruppi di manifestanti si stanno radunando in diversi punti con cartelli e cori che chiedono giustizia per George Floyd e per tutti gli afroamericani morti per le violenze della polizia.

In tanti sono già arrivati davanti al Lincoln Memorial e a Lafayette Square, davanti una Casa Bianca blindata: sono questi i principali punti di ritrovo. La marcia vera e propria partirà nelle prossime ore. Numerosa la presenza di agenti. In corso cortei e proteste anche in altre città Usa, da Miami a Seattle, da Los Angeles a Philadelphia.



