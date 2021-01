Georgia al voto, Trump appicca il fuoco alla democrazia Usa

La Georgia torna al voto, Trump non ha mai smesso di scatenarsi. Ma adesso rilancia pure, oramai oltre la linea di confine dell’incredibile.

I ballottaggi di oggi assegnano gli ultimi due posti di un Senato in bilico. Sono dunque decisivi per stabilirne l’eventuale maggioranza democratica o repubblicana. E di conseguenza determinanti per il futuro della presidenza Biden che rischia di partire già azzoppata prima ancora di cominciare.

Un inizio comunque complesso che qualcuno, lo stesso Trump neanche a dirlo, vorrebbe non inizi affatto.

«I democratici non si prenderanno questa Casa Bianca», afferma “candidamente” nell’ultimo comizio alla vigilia dell’ennesimo voto storico. Soffiando benzina sul fuoco di un altro passaggio chiave: quello del 6 di gennaio, quello della ratifica da parte del Congresso del risultato elettorale del 3 novembre scorso.

I ribelli si agitano e pare che addirittura possano vantare il sostegno di Mike Pence. Il vicepresidente, chiamato peraltro a presiedere la seduta in Senato, sembra infatti intenzionato a dismettere i panni del moderato per guidare una pattuglia di una dozzina di senatori, mentre nell’altra camera la quota dei deputati dissidenti schizza fino a 150.

Per quanto pressoché impossibile che i numeri consentano un ribaltone per quello che avrebbe dovuto essere un mero passaggio formale, le ferite di questo scontro terranno l’America livida per un bel po’.

Gli Stati “divisi”, altro che “Uniti”. Sempre più spaccati in due metà, a loro volta sempre più lontane, sempre più nette.

Trump lo sa e ben ne coglie i rischi, persino di (dis)ordine pubblico. Ma pensa più al futuro suo che non a quello di una democrazia cui prende e appicca il fuoco.

Paladino per i suoi sostenitori, perché quella stessa democrazia la starebbe salvando dai brogli e dalle mani sbagliate.

Dittatore allergico alle regole per i suoi rivali, perché...basta ascoltarlo, non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo.

