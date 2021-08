Germania, quarantena per i non vaccinati dalla Francia meridionale e Corsica

La Germania inserisce la Francia meridionale e la Corsica tra le zone ad alto rischio Covid, a renderlo noto è l'istituto tedesco di salute pubblica Robert Koch Institut ha inserito. Da domenica, dovranno osservare una quarantena di 10 giorni oppure presentare un test negativo dopo 5 giorni tutti i viaggiatori non vaccinati o non guariti dal covid che arriveranno in Germania dalle regioni francesi di Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra e la Corsica, così come dai territori d'oltremare Guadalupe, Martinica, Réunion, St. Martin e St. Barthelemy.

L'Olanda è invece uscita dalla lista per l'inversione di tendenza dei contagi. Fuori dall'Europa l'Rki classifica altri Stati come luoghi ad alto rischio, per esempio: Marocco, Algeria e Senegal, Thailandia e Filippine, Messico, Honduras e Trinidad e Tobago.

