Orrore in Germania, bimbo di 7 anni ucciso in casa dalla babysitter: i genitori l'avevano lasciato lì a dormire

Un bambino di 7 anni è stato trovato morto dopo aver dormito una notte a casa della babysitter, una donna di 69 anni, con cui la famiglia aveva rapporti da anni. È successo a Heilbronn nella regione del Baden-Wuerttemberg, in Germania. Dopo averlo lasciato il venerdì sera, la mattina successiva i genitori sono andati a riprenderlo ma alla porta di casa non rispondeva nessuno.



Grazie all'intervento di una vicina, il padre è entrato nell'abitazione, dove in bagno ha scoperto il corpo del figlio nella vasca. Secondo la ricostruzione della polizia, il piccolo sarebbe morto per strangolamento. La babysitter al momento non era in casa, ma è stata successivamente catturata grazie alla segnalazione dei vicini. Ora la donna è in custodia cautelare con l'accusa di omicidio e per la procura è anche l'unica indagata. La famiglia considera la vicenda un mistero, riportano fonti vicine alla polizia. Già altre volte, negli ultimi cinque anni, il piccolo aveva pernottato dalla donna, con cui la famiglia aveva un rapporto cordiale.

Lunedì 30 Aprile 2018, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA