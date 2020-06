Berlino, giovani protestano senza mascherine per la «cultura rave». E i contagi risalgono

La Germania torna a tremare. Aumentano infatti a Berlino i nuovi casi di coronavirus, e sale il fattore di riproduzione R0: la senatrice locale della Salute mette in guardia dalla «inversione di tendenza» in atto nella capitale, che nel weekend ha visto un'enorme manifestazione nel suo canale, dove migliaia di giovani hanno protestato per salvare la «cultura rave», senza mascherine e violando le norme sul distanziamento.

Turismo, Grecia e Austria chiudono agli italiani. In Croazia solo con l'hotel prenotato

Francia-Germania: sì al recovery fund da 500 miliardi. Palazzo Chigi: buon punto partenza

Dalle pagine della Bild, Dilek Kalayci lancia l'allarme: il tasso di contagio è risalito a 1,95. «Sappiamo che questo indicatore è molto soggetto ad oscillazioni - afferma - ma anche il numero dei nuovi contagi è in aumento, e dunque dobbiamo riconoscere un cambio di tendenza». Stando ai dati del Robert Koch Institut, a Berlino si registrano 35 casi nuovi di infezione (dati aggiornati alle 8 di stamani) e i contagiati sono stati finora complessivamente 6.874, di cui oltre 300 ritenuti «malati attivi».

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA