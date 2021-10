Covid, in Germania cresce l'incidenza settimanale dei contagi: il valore torna sopra i 100 casi

In Germania torna a crescere lincidenza settimanale dei contagi. Il valore si attesta oggi a 106,3 casi ogni 100mila abitanti. È la prima volta, dalla metà di maggio, che viene superata la quota dei casi. Il Robert Koch Institute, l'agenzia ufficiale preposta al controllo della pandemia, ha verificato nelle ultime 24 ore 13.732 nuovi casi e altri 23 decessi in tutto il Paese, per un totale di 4,46 milioni di contagi e 95.100 decessi dall'inizio della pandemia. Nelle ultime ore è stato inoltre annunciato che la Germania ha aggiunto Croazia e Bulgaria all'elenco dei Paesi ad alto rischio, istituendo cinque giorni di quarantena per i passeggeri non vaccinati o guariti dalla malattia provenienti da questi Paesi. Croazia e Bulgaria si aggiungono ad altri tre stati membri dell'Unione Europea (Romania, Lituania e Slovenia) che erano già in questo elenco, che comprende in tutto 70 Paesi.

La pandemia sta registrando un rimbalzo nei Paesi dell'Europa centrale, così come in Russia, a causa dell'arrivo dell'inverno e del rallentamento del processo di vaccinazione (in Germania la percentuale di persone che hanno ricevuto il programma completo è del 66 per cento). Tuttavia, il governo tedesco si aggrappa al numero relativamente basso di ricoverati per evitare di imporre nuove misure restrittive. Negli ultimi sette giorni il tasso di ricoveri ogni 100mila persone è stato di 2,68.

