La Baviera cambia pelle, Merkel trema. Exploit dei Verdi

Lunedì 15 Ottobre 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 09:47

BERLINO Cristiano sociali sconfitti, socialdemocratici umiliati, verdi vincitori e salto dei populisti nel parlamento regionale: le elezioni in Baviera hanno portato ieri il terremoto politico annunciato dai sondaggi. La Csu, al governo dal 1962 sempre da sola con la maggioranza assoluta (tranne una sola volta nel 2008-2013), ha incassato il suo peggior risultato dal 1950.La Spd, finora il secondo partito nel Land, è precipitata al quinto posto e perde la qualifica di partito popolare. Botto dei Grünen che diventano seconda forza politica, e ingresso per la prima volta dei populisti di estrema destra dell'AfD nel Landtag, il parlamento regionale. Secondo le proiezioni, la Csu ha raggiunto oltre il 37% e la Spd si è dimezzata al 9,5%. I Verdi prendono quasi il 18% e i Freie Wähler (liberi elettori), partito conservatore con connotazione regionale, arrivano all'11,6% seguiti dall'AfD al 10,6%. Con la Baviera l'AfD è ora rappresentata in 15 parlamenti regionali su 16 in tutto. I liberali (Fdp), potenziali alleati della Csu nel nuovo governo (ma da soli non bastano e ce ne vorrà probabilmente un secondo), entrano in parlamento con il 5%. Fuori invece la Linke con il 3,5%. Il nuovo Landtag ha 192 seggi e la maggioranza per governare è di 97.