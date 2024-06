Germania, l'ultradestra di Afd scavalca Scholz: è secondo partito con il 16,5%, la Spd al minimo. Crollo Verdi (12%)

Olaf Scholz ci aveva messo la faccia: c'è il suo volto sui manifesti elettorali in Germania. E dunque queste elezioni europee, nella Repubblica federale, dove la Cdu si è affermata come primo partito, e l'ultradestra ha sorpassato i socialdemocratici, sono uno «schiaffo al cancelliere». Con il voto del 9 giugno, anche i tedeschi si sono spostati più a destra. E questo a poche ore dal risultato scioccante arrivato dall'Austria, dove gli estremisti del Fpo sono risultati per la prima volta in vantaggio su tutti. «È un grande successo per noi. E un disastro per i partiti del governo del Semaforo», ha commentato euforico il leader dei democristiani Friedrich Merz, il quale ha subito aggiunto: «Ma questa è anche una grave sconfitta per il cancelliere, che ha fatto campagna personalmente sui manifesti come Kanzler della pace». Nelle seconde file, Carsten Linnemann e Jens Spahn hanno evocato perfino la questione di fiducia, per aprire la strada alle urne. «Scholz resta cancelliere», la replica ferma di Saskia Esken, copresidente dei socialdem, dove i responsabili di partito hanno ammesso lividi di «non aver puntato» su un risultato del genere e di dove ancora «analizzare» il voto.

Exploit Afd

Mentre Tino Chrupalla, leader di Afd, ha esultato per l'esito «da record» dell'ultradestra, che ha corso senza capolista, a causa dei diversi scandali che hanno colpito Maximilian Krah.

L'ultradestra ha dovuto liquidare per strada il suo capolista, accusato di posizioni filorusse, finito in una bufera a causa dell'arresto del suo assistente per spionaggio cinese, e infine caduto sulle dichiarazioni sulle SS. Parole che hanno pesato anche sull'espulsione del partito dal gruppo Id. Tutto questo non è bastato ad allontanare però gli elettori che i servizi interni tengono sotto osservazione per le posizioni anticostituzionali. E Afd, con la sua abile campagna su Tik Tok, sembra aver attirato soprattutto tanti giovani, nella Germania dove per la prima volta oggi hanno votato anche i sedicenni. In Austria il partito di estrema destra Fpo ha fatto anche meglio, affermandosi come primo della lista col 27% dei voti, con il suo candidato di punta Harald Vilimsky. Mentre Ovp e Spo si sono contesi il secondo posto con un 23% che li vede testa a testa. Anche nel Paese alpino crollano i Verdi finiti al 10,5%, pari merito con Neos.

