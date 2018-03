Mercoledì 14 Marzo 2018, 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angela Merkel ha incassato la fiducia del Bundestag, che l'ha rieletta alla guida del Paese. Si può aprire così il quarto mandato della cancelliera. Merkel guiderà una nuova edizione della Grosse Koalition fra Unione (Cdu-Csu) e Spd. Per raggiungere la cosiddetta maggioranza del cancelliere erano necessari 355 voti. La Merkel poteva contare su una maggioranza di 399 seggi all'interno della Camera. Una volta eletta a maggioranza assoluta, la cancelliera si recherà a Palazzo Bellevue per la nomina a cancelliere da parte del presidente federale Frank-Walter Steinmeier. Quindi Merkel tornerà al Bundestag per prestare giuramento. Successivamente, sarà il turno dei ministri.