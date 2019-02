Cinque persone sono morte in un incendio esploso in una palazzina nel centro di Lambrecht, nel Land tedesco della Renania-Palatinato. Sulle cause del rogo, partito probabilmente da una cucina, sono in corso le verifiche.



Il fuoco è divampato alle 23.30 di ieri sera, secondo quanto ha reso noto il presidio della polizia locale nella mattinata di oggi. Fra le vittime ci sarebbe almeno una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con almeno 100 unità.

Venerdì 8 Febbraio 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 11:35

