Germania, il killer di Hanau era un estremista di destra. Il movente in una lettera: «Annientare alcuni popoli»

Si chiamava Tobias Rathjen, aveva 43 anni ed era di nazionalità tedesca il killer che a Hanau, in Germania, ha ucciso 10 persone e poi è stato trovato morto in casa. L'uomo, con idee di estrema destra, scrive la Bild online, ha sparato all'impazzata davanti a due locali di narghilé della città dell'Assia tedesca.

Il presunto autore della strage avrebbe lasciato una lettera e un video nel quale fornisce le motivazioni del suo gesto. Lo riferisce la Bild. Nella lettera, il killer parlerebbe tra l'altro della necessità di uccidere gli immigrati che non possono essere espulsi dalla Germania con altri mezzi.



Tobias Rathjen non aveva precedenti penali e non era segnalato come estremista di destra. Lo ha riferito il ministro degli Interni dell'Assia, Peter Beuth, intervenendo nel parlamento statale di Wiesbaden. Beuth ha condannato la strage, definendola «un attacco alla nostra società libera e pacifica».

«Questo crimine abominevole ci sconvolge e ci lascia senza parole», hanno detto i due leader dell'ultradestra di Afd, Alexander Gauland e Alice Weidel. «I nostri pensieri vanno alle vittime di questo crimine spietato e ai loro parenti», hanno aggiunto, augurando una veloce guarigione ai feriti.



