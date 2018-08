Germania, scontri alla manifestazione neonazista anti-immigrati: 20 feriti a Chemnitz

Venti feriti a Chemnitz, in Sassonia, nel corso di una manifestazione anti-immigrati indetta dopo l'uccisione di un uomo da parte di due immigrati. I manifestanti neonazisti si sono scontrati con mille contro-manifestanti di sinistra. Tra i feriti 9 militanti di estrema destra, 9 contromanifestanti e due agenti di polizia. Lo hanno reso noto i responsabili delle forze dell'ordine, in una conferenza stampa in corso in Sassonia.

«La polizia ha fatto un buon lavoro», ha affermato il ministro dell'Interno del Land Roland Woeller, rivedendo anche il numero dei partecipanti. «Ieri sono arrivati in piazza 6000 manifestanti di destra e 1000 contro-manifestanti di sinistra. Un numero ben più consistente di quanti ne fossero attesi», ha affermato, spiegando che alla dimostrazione si sono uniti hooligans ed estremisti dei Laender vicini e della Bassa Sassonia. Secondo le informazioni della polizia erano attesi non oltre 1500 dimostranti. Ma la diffusione della notizia sulla rete ha fatto lievitare la partecipazione, in modo «non prevedibile».

Germans in Chemnitz chanting: "Merkel has to go!" after a German was stabbed to death by two men from Syria and Iraq. The sooner she goes the better. pic.twitter.com/bQz53WP1fN — Kurt von Schleicher❌🇺🇸 (@kurtwvs) 28 agosto 2018



«Quello che abbiamo visto non ha posto in uno stato di diritto», ha detto Angela Merkel. Merkel ha difeso l'operato della polizia, «ha fatto quello che ha potuto», ma ha sottolineato di trovare «positivo e importante» che il ministro dell'Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso cordoglio per il 35enne tedesco ucciso in una rissa domenica sera, «fatto spaventoso».

Martedì 28 Agosto 2018, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA