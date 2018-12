Germania, Merkel apre ai migranti: «Servono lavoratori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Dicembre 2018, 09:00

BERLINO - Dopo 30 anni di dibattiti, il governo tedesco ha deciso di allentare le restrizioni per l'ingresso di manodopera specializza extracomunitaria in Germania. Una legge in tal senso è stata approvata dalla grande coalizione fra cristiano democratici (Cdu-Csu) e socialdemocratici (Spd) di Angela Merkel nell'ultima riunione del consiglio dei ministri prima delle ferie. La legge dovrà essere ancora discussa e approvata dal Bundestag, il Parlamento federale. Per il ministro dell'economia Peter Altemeier (Cdu), vicinissimo alla cancelliera, la legge è nell'interesse nazionale e dopo annose discussioni finalmente va incontro alle esigenze delle imprese. È la prima legge sull'immigrazione dopo discussioni durate 30 anni in materia in Germania, risponde alle esigenze delle principali associazioni economiche e offre, ha aggiunto, una chiara prospettiva alle aziende nella speranza che confermino gli investimenti nel medio periodo e rafforziamo il sistema previdenziale e delle indennità per la disoccupazione. Per il ministro del lavoro Hubertus Heil (Spd) in sostanza si tratta di non espellere le persone sbagliate. Chi è qualificato e parla bene il tedesco potrà entrare in Germania anche se sprovvisto di un contratto e cercarsi un lavoro. Finora erano autorizzati a farlo solo i laureati.