â€‹Germania, Merkel lascia la guida della Cdu ma resta cancelliera

La cancelliera Angela Merkel ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi, l'8 dicembre prossimo, data del congresso dell'Unione Cristianodemocratica, alla presidenza del partito. Merkel vuole però restare cancelliera: lo afferma l'agenzia tedesca Dpa citando fonti del partito. Pur essendosi detta pronta a rinunciare alla candidatura alla guida della Cdu, Merkel resterebbe dunque alla guida dell'esecutivo. L'ex capogruppo dell'Unione, Friedrich Merz, sarebbe intanto pronto a candidasi alla presidenza della Cdu al prossimo congresso.



Fino a oggi Merkel aveva sempre affermato che cancelleria e presidenza del partito dovessero essere nella stessa mano. Il passo compiuto questa mattina dalla cancelliera, sottolinea la stampa tedesca, può essere considerato quindi storico. Merkel infatti ha sempre considerato l'incarico di cancelliere e quello di presidente del partito come indissolubilmente legati. È questo l'effetto del risultato delle elezioni in Assia, dove ieri la Cdu ha perso oltre 10 punti, e di quelle in Baviera, dove due settimane fa il partito della cancelliera aveva preso un'altra batosta.

Lunedì 29 Ottobre 2018, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 11:05

Il Dieselgate, lo scandalo delle emissioni truccate che ha colpito l'industria dell'auto in Germania, è stato uno dei «fattori che hanno giocato a favore dei Verdi e contro Cdu e Spd» nelle elezioni tenutesi nello scorso fine settimananell'Assia, in Germania. Lo sottolineano i copresidenti del Partito Verde Europeo Reinhard Buetikofer e Monica Frassoni. «L'80% delle persone intervistate - spiegano - ritengono che il governo federale si sia piegato troppo a interessi aziendali . Lo scandalo del diesel viene citato esplicitamente come uno dei principali motivi per votare i Verdi».«L'onda Verde continua - proseguono Buetikofer e la Frassoni - in Assia i Verdi hanno ottenuto il 19,8% dei voti, dopo aver preso l'11,1% cinque anni fa. Cdu e Spd, che hanno governato insieme nell'esecutivo della cancelliera Angela Merkel, hanno perso entrambi più di dieci punti percentuali. I Verdi sono anche riusciti a battere di un soffio i socialdemocratici, arrivando secondi». «Uno dei risultati più sorprendenti dei sondaggi post elettorali è che i Verdi hanno guadagnato fiducia dimostrandosi più in grado di affrontare i problemi che definiranno il nostro futuro rispetto ai concorrenti. Il 75% degli intervistati vorrebbe che i Verdi restassero nel governo dell'Assia», concludono i due copresidenti del Partito Verde Europeo.