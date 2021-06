Sparatoria in Germania, due morti. Il killer armato è in fuga

Nel centro della città di Elpelkamp, in Germania, due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco. Il killer sarebbe in fuga mentre la polizia tedesca è immediatamente arrivata in gran numero sul posto per ricostruire l'accaduto. I morti sono un uomo e una donna, ma è ancora da ricostruire la dinamica e le ragioni del gesto, probabilmente un atto di gelosia.

++ EIL +++ Ein Toter bei Schießerei in der Innenstadt von #Espelkamp (NRW). Die Polizei geht von einer Amok-Lage aus. Das SEK ist vor Ort. https://t.co/cdqijbzPda — BILD (@BILD) June 17, 2021

Secondo le prime ricostruzioni i colpi sarebbero stati sparati nella tarda mattinata di giovedì nei pressi di una casa della città del Nordreno-Vestfalia (distretto di Minden-Lübbecke), di circa 25mila abitanti: una persona è morta all'interno della casa, l'altra in una strada laterale adiacente all'edificio. La task force speciale tedesca è al lavoro per trovare l'assalitore. La polizia ha transennato la strada.