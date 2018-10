Germania, neonazi come l'Isis: «Attentati contro i migranti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Ottobre 2018, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERLINO - Sei sospetti neonazi di Chemnitz (Sassonia) sono stati arrestati ieri in Germania con l'accusa di pianificare attentati armati contro stranieri, politici e giornalisti nel giorno della festa nazionale del 3 ottobre. Secondo la procura federale di Karlsruhe, i sei, fra i 27 e i 30 anni, sono legati ad ambienti neonazi, hooligans e skinheads. La banda, col nome Revolution Chemnitz, sarebbe dovuta entrare in azione domani e stava cercando di procurarsi armi semiautomatiche. L'obbiettivo era attaccare lo Stato, stranieri e persone di altre idee politiche: «Fra le persone di altro orientamento politico includevano rappresentanti dei partiti e delle istituzioni sociali», ha precisato la procura federale. I sei sono originari di Chemnitz, la città teatro di recente di disordini xenofobi seguiti da un acceso scontro politico culminato con la rimozione del capo dei servizi interni, Hans-Georg Massen. Cinque sono stati arrestati in Sassonia e uno in Baviera (perché stava viaggiando in quel Land). Un settimo componente, il presunto capo della banda, il 31enne Christian K., era stato arrestato il 14 settembre con l'accusa di grave disturbo della quiete pubblica durante i disordini di Chemnitz. Le indagini dovranno chiarire se anche gli altri sei arrestati vi avessero preso parte.