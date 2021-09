Germania, Facebook cancella 150 account di un gruppo negazionista

Negazionisti del Covid ed anche elementi della destra radicale, del cosiddetto movimento tedesco dei «Querdenker», spesso in piazza nella pandemia contro le misure governative, comunicavano online attraverso oltre 150 account e gruppi, ora cancellati da Facebook. Sarebbe la prima volta che, a livello mondiale viene colpito in modo mirato un gruppo che provoca «danni sociali coordinati» («Coordinated Social Harm), ha annunciato il social network, riporta la Dpa. È stato colpito anche l'account del fondatore dei «Querdenker», Michael Ballweg.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Molnupiravir, nuova arma anti-Covid per la cura in casa. Bassetti:... ABRUZZO Padre No vax minaccia i professori a Pescara: «Vi... FRANCIA No vax, in Francia sospesi 3.000 medici non vaccinati. Il ministro:...

No vax contagiata da Covid partorisce un figlio morto. Il marito: «Ci siamo pentiti. Abbiamo sbagliato»

I «Querdenker», che sono particolarmente attivi nel far girare teorie complottiste sul

Covid, vengono così colpiti su Facebook e Instagram, ma non su Whatsapp. Il manager di Facebook Nathaniel Gleiser accusa il movimento di trasgredire in «modo coordinato» gli «standard» del social network: «e questo attraverso la pubblicazione di false informazioni relative alla salute, discorsi di odio, e provocazioni alla violenza». Ballweg ha annunciato di voler impugnare la misura legalmente. «Il network dannoso», come lo definisce FB, è portato avanti da «persone collegate ad atti violenti al di fuori della piattaforma: «Non si tratta di profili-fake ma di persone reali che vanno sistematicamente contro la nostra linea Questo gruppo è colpevole di atti di violenza nei confronti di giornalisti, esponenti del sistema sanitario e della polizia».