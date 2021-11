Quarta ondata, Germania pronta a mobilitare 12.000 soldati. Merkel «preoccupata», test Covid tornano gratuiti

Il Covid in Germania preoccupa sempre più con il numero contagi che si è impennato, superando quota cinquantamila. Un allarme grave sotto più punti di vista. Le notizie importanti della giornata sono due: sul piano sanitario, si è appreso che da oggi nel Paese i test per il coronavirus ritornano gratuiti per tutti. Sul fronte del governo emerge invece che la Bundeswehr (le forze armate tedesche) si prepara a mobilitare 12 mila militari per supportare la sanità in Germania nell'ambito dell'emergenza Covid.

Soldati inviati a presidiare gli ospedali

I soldati, secondo quanto riporta lo Spiegel, dovranno sostenere gli ospedali, le cliniche e gli enti sanitari sovraccarichi, e mettersi a disposizione anche per la terza dose di vaccino e i test veloci nelle case per gli anziani. «Sono molto preoccupata per la situazione. Andiamo incontro a settimane difficili. Abbiamo bisogno di uno sforzo nazionale per stoppare l'ondata autunnale e invernale della pandemia». Lo ha detto Angela Merkel, nel suo podcast del sabato, sottolineando che il numero di contagiati in Germania sia «il più alto di sempre nella pandemia» e che «anche il numero dei pazienti in terapia intensiva aumenta» mentre «purtroppo ogni giorno dobbiamo registrare molti morti». La cancelliera ha sottolineato che la situazione non è grave dappertutto, sul territorio federale, allo stesso modo, ed è chiaramente peggiore dove la quota dei vaccinati è inferiore.

Retromarcia sui test gratuiti

La sospensione dei test gratuiti era stata annunciata dalle autorità sanitarie appena poche settimane fa, nel tentativo di incoraggiare sempre più persone a vaccinarsi. Il Robert Koch Institute (Rki) ha riferito oggi di avere registrato 45.081 nuovi casi di Covid-19. L'incidenza settimanale di contagi ogni 100mila persone sale così a 277,4, nuovo record dall'inizio della pandemia. Il giorno prima il dato era 263,7. Una settimana fa era 183,7. Un mese fa era 65,4. Nel Paese sono anche stati registrati 228 nuovi decessi, in crescita rispetto ai 142 di sabato scorso. Il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid è ora di 4,7 per 100mila abitanti.