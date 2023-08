Scoperta in Germania una rara meridiana tascabile di epoca medievale

Una rara meridiana medievale tascabile è stata scoperta nel centro storico di Marburgo, in Germania. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo didattico del seminario preistorico della Philipps-Universität Marburg. La meridiana è in bronzo e legno, poco più grande di una scatola di fiammiferi, e si pensa appartenesse ai Fratelli della Vita Comune, un ordine monastico fondato nei Paesi Bassi alla fine del XIV secolo. Era una comunità fondata da Gerard Groote, un diacono cattolico olandese, che si diffusero nei Paesi Bassi, in Germania e in Svizzera. Si stabilirono nella vecchia struttura del monastero dal 1527, situata nella parte superiore di Marburgo.

«La scoperta sensazionale fornisce una chiara visione dell'incontro di un alto livello di conoscenza in astronomia e matematica con artigianato specializzato sulla soglia dal Medioevo ai tempi moderni» spiega il capo dello scavo educativo, il professor Felix Teichner del Dipartimento di Storia e Studi Culturali dell'Università Philipps di Marburgo, che conferma che è la prima volta che un oggetto come questo è stato trovato in Assia e rarissimi nel mondo.

Gli archeologi hanno confrontato l'insolito ritrovamento con uno simile scoperto dagli archeologi in un ministero svizzero per identificare il manufatto.

Gli antichi orologi, chiamati meridiane, tracciavano la posizione del sole durante il giorno per determinare l'ora. Sono fatti di un piatto piatto e di uno gnomone, che, quando il sole splende, getta un'ombra sul piatto. Le meridiane portatili esistono fin dai tempi antichi, e nel 1600, alcuni europei portavano meridiane tascabili. Quando questa specifica meridiana viene aperta, è visibile un foro che era destinato a contenere un bastone per contrassegnare l'ombra del sole. Gli scavi nel sito stanno continuando, nella speranza di portare alla luce reperti più rari.