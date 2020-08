Germania, riaprono le scuole: studenti divisi in gruppi e obbligo di mascherina in aree comuni. Decine di migliaia di studenti tornano oggi in classe nel nord della Germania, con la riapertura delle scuole nel Meclemburgo-Pomerania, il primo dei 16 lander tedeschi nel quale sono terminate le vacanze estive. È la prima volta che gli oltre 152mila studenti del land rientrano nelle aule, dopo lo stop imposto a metà marzo a causa della pandemia.



Per limitare il rischio di contagio, gli studenti sono stati divisi in gruppi che non si mischieranno, sebbene all'interno dei vari gruppi non dovranno essere implementate le norme di distanziamento sociale, con l'obbligo però di indossare le mascherine nelle aree comuni degli istituti.



Oggi ripartono le scuole anche in molte delle isole dello Schleswig-Holstein, il più settentrionale dei lander tedeschi, mentre ad Amburgo le aule riapriranno giovedì. La prossima settimana saranno invece gli studenti di Berlino e del Brandeburgo a tornare in classe, insieme a quelli del Nord Reno Westfalia.