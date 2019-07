Germania, nuova aggressione a un sindaco: un uomo gli citofona e lo prende a pugni, è grave

Dieter Gummer, sindaco socialdemocratico di Hockenheim, nel sud-est della Germania , è stato gravemente ferito da un aggressore che ieri notte ha suonato alla sua porta di casa, a Boehl-Iggelheim. Quando il 67enne, sindaco della città dal 2004 ed in procinto di lasciare l'incarico a fine agosto, gli ha aperto, lo ha colpito in faccia con un pugno, facendolo cadere per terra e sbattere la testa, alla quale è ferito gravemente. È ora ricoverato in ospedale. «Indaghiamo in tutte le direzioni», dice la polizia, che al momento non conosce né l'identità dell'aggressore né le ragioni della sua azione.