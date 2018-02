Gerusalemme, le Chiese cristiane chiudono al pubblico il Santo Sepolcro: â€‹è la prima volta nella storia

Il Santo Sepolcro a Gerusalemme ha chiuso i battenti per protesta. E' la prima volta nella storia che il luogo più sacro della cristianità arriva ad una misura tanto drastica. Il motivo della serrata è stato deciso dalle Chiese cristiane (ortodossa, cattolica e armena) per opporsi alle nuove tasse imposte da Israele. Non è ancora chiaro quanto durerà la chiusura del luogo sacro annunciata dai responsabili delle autorità cristiane in una conferenza stampa. La chiusura è iniziata da mezzogiorno di oggi.



La Chiesa costruita sul luogo dove Gesù venne crocifisso, sepolto e resuscitato è meta di pellegrinaggi da ogni parte del mondo: cattolici, copti, armeni, ortodossi, protestanti. Un flusso di 500 mila turisti all'anno che alimentano una parte importante della economia israeliana.



Il tema della tassazione delle chiese e delle attività religiose in Israele è al centro di una complessa disputa che va avanti da anni. Il Premier Netanyahu, qualche tempo fa, ha espresso il suo appoggio alle confessioni religiose: «Sono fiero che Israele sia un paese non solo dove i cristiani sopravvivano, ma che prosperino». Nello stesso tempo le amministrazioni chiedono di ottenere le imposte attraverso una nuova politica fiscale appena approvata. «Si tratta di un attacco sistematico e senza precedenti contro i cristiani della Terra Santa» hanno fatto sapere in un comunicato congiunto le confessioni cristiane che gestiscono il Santo Sepolcro.

«La Chiesa del Santo Sepolcro e gli altri luoghi di preghiere delle Chiese sono esenti da tasse municipali. In merito non c'è alcun cambiamento e così continuerà ad essere», è la risposta del sindaco di Gerusalemme Nir Barkat. «Ma sembra forse ragionevole che aree commerciali come alberghi, sale di ricevimento e altri affari siano esenti da tasse municipali per il solo fatto - ha aggiunto - di essere di proprietà delle Chiese? Perché l'albergo Mamilla le paga e il Notre Dame che gli sta di fronte deve essere esentato?».