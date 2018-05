â€‹Gerusalemme, quattro paesi europei all'inaugurazione dell'ambasciata Usa

Domenica 13 Maggio 2018, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 15:33

Gerusalemme si blinda per l'inaugurazione dell'ambasciata degli Stati Uniti, che avverrà domani alla presenza di Ivanka Trump e del marito Jared Kushner. Intanto saranno quattro gli ambasciatori dei Paesi europei che prenderanno parte all'evento: si tratta di Ungheria, Austria, Repubblica Ceca e Romania. È quanto si legge su Ynet che aggiunge che, mentre la maggior parte degli ambasciatori dei Paesi Ue non parteciperà, anche l'ambasciatore della Bulgaria potrebbe accettare l'invito. Repubblica Ceca ed Ungheria impedirono lo scorso dicembre all'Unione Europea di pubblicare una dichiarazione unitaria di condanna della mossa di Donald Trump di trasferire l'ambasciata. Ed il governo di Praga si unì a Washington nel riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, senza però decidere lo spostamento dell'ambasciata e rivendicando di non aver violato il consenso europeo in favore della soluzione dei due stati. Il governo della Romania nelle scorse settimane ha presentato un progetto di legge per lo spostamento della propria ambasciata a Gerusalemme.