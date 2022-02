La deputata trumpiana confonde la Gestapo con il gazpacho: la gaffe fa il giro del mondo

Torna a far parlare di sé Marjorie Taylor Greene, la deputata repubblicana nota per le sue posizioni ultraconservatrici, ultracristiane e molto vicine alla teoria del complotto Qanon. Questa volta, l'esponente vicina a Donald Trump è stata protagonista di una clamorosa gaffe durante un feroce attacco a Nancy Pelosi, la speaker della Camera, e alla Commissione che indaga sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Marjorie Taylor Greene, deputata cospirazionista della Georgia, prima ha paragonato la carceri di Washington ai gulag, poi ha provato a paragonare la polizia che indaga sui membri del Congresso alla Gestapo, la forza di polizia segreta della Germania nazista. Qui, però, c'è stata una certa confusione, perché la deputata ha scambiato la Gestapo con il gazpacho, nota zuppa di pomodoro fredda.

