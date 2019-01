Venerdì 11 Gennaio 2019, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa ha condannato una mostra al Museo di Haifa (Israele) in cui Gesù Cristo è raffigurato in croce, in un'occasione, mentre dalle sue mani pendono delle confezioni regalo e, in un'altra, sostituito da un manichino con la divisa di McDonald's.«Una maniera offensiva», ha detto il portavoce Wadie Abunassar - che ha chiesto il ritiro della mostra - che «ha fatto arrabbiare molti, cristiani e non cristiani». I media israeliani riferiscono di proteste davanti al Museo.