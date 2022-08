Scioglimento dei ghiacciai in Svizzera fa riemergere resti umani e il relitto di un aereo

Resti umani non identificati e il relitto di un aereo scomparso da più di mezzo secolo. Il clima cambia, il caldo avanza, i ghiacciai si sciolgono e fanno emergere piccole grandi discariche. Due alpinisti francesi hanno trovato ossa umane mercoledì scorso mentre scalavano il ghiacciaio Chessjen nel cantone meridionale del Vallese, in Svizzera. Le ossa sono state scoperte vicino a un vecchio sentiero in uso circa 10 anni fa. I due escursionisti hanno probabilmente fatto la loro scoperta solo perché si sono basati su una vecchia mappa.

Una settimana prima, un altro corpo era stato trovato sul ghiacciaio dello Stockji, vicino alla località di Zermatt, a nord-ovest del Cervino. La polizia della regione alpina conserva un elenco di circa 300 casi di persone scomparse dal 1925. L'elenco comprende il milionario della catena di supermercati Karl-Erivan Haub, un triplo cittadino tedesco, russo e statunitense, scomparso nella regione di Zermatt mentre si allenava per un tour sugli sci il 7 aprile 2018. I media tedeschi hanno collegato il corpo scoperto sul ghiacciaio dello Stockji a Haub, che è stato dichiarato legalmente morto nel 2021.

Uno dei due escursionisti che hanno scoperto il corpo ha dichiarato al quotidiano Blick che i vestiti trovati erano di colore fluo, "stile anni '80". Il cadavere era mummificato e leggermente danneggiato, «ma quasi completo», ha dichiarato Luc Lechanoine, 55 anni.

Nella prima settimana di agosto, una guida alpina ha scoperto il relitto di un aereo precipitato sul ghiacciaio dell'Aletsch, vicino alle cime della Jungfrau e del Mönch, nel giugno 1968. «Da lontano, pensavo di trovarmi di fronte a due zaini», ha detto Dominik Nellen, 38 anni. Sono rottami di un aereo Piper Cherokee precipitato il 30 giugno 1968, con a bordo un insegnante, un ufficiale medico capo e suo figlio, tutti di Zurigo. I corpi furono recuperati all'epoca, ma non i rottami.

Dopo un inverno relativamente poco nevoso, le Alpi svizzere hanno già sperimentato due forti ondate di caldo estivo. A luglio, le autorità hanno sconsigliato agli alpinisti di scalare il Cervino a causa delle temperature insolitamente elevate, che a Zermatt hanno sfiorato i 30°. Durante l'ondata di caldo di luglio, l'altitudine in cui l'acqua gelava è stata misurata a un livello record di 5.184 metri, rispetto al normale livello estivo di 3.000-3.500 metri.