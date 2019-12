Ghiaccio e neve: lo scuolabus «pattina» in mezzo alla strada

E' già stato definito un eroe l'autista che è riuscito a "governare" un autobus in balia del ghiaccio. Il video girato da un automobilista in Minnesota, Stati Uniti, mostra come il manto scivoloso abbia fatto slittare pericolosamente uno scuolabus nella città di Eden Prairie. Non è il primo caso, ben 357 incidenti sono stati registrati in cinque ore dalla polizia stradale americana. Su Twitter le testimonianze di chi era nel bus: «Ero con la mia squadra di hockey, l'autista è stato davvero un eroe»



