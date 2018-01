Giacarta, crolla una balconata della Borsa: feriti

Almeno 77 persone sono rimaste ferite oggi in seguito al crollo di una balconata interna nella sede della Borsa di Giacarta. I feriti sono stati trasportati in un ospedale della capitale indonesiana: lo ha reso noto un portavoce dello stesso ospedale. Secondo le autorità, il crollo del piano ammezzato sopra l'atrio centrale dell'edificio è stato causato da un cedimento strutturale nel palazzo costruito alla fine degli anni Novanta. L'incidente è avvenuto attorno alle 12:30 locali, durante la pausa pranzo, quando l'atrio sottostante era affollato di gente, che è stata travolta dai calcinacci. La maggior parte dei feriti sono studenti di un'università indonesiana in visita, molti dei quali presentano fratture. Le autorità hanno comunque assicurato che nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Lunedì 15 Gennaio 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 11:13

