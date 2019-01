Il giallo del Burkina Faso: «Luca ed Edith rapiti da gruppi jihadisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 20 Gennaio 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima il sollievo: Luca Tacchetto ed Edith Blais sono ancora vivi. Poi il dramma: sono stati sequestrati, probabilmente da un gruppo jihadista. È il sospetto della Procura di Roma, che ha ipotizzato il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo nel fascicolo aperto per indagare sulla scomparsa dei due ragazzi, lui ingegnere trentenne di Vigonza, in provincia di Padova, lei canadese. Sarebbero stati rapiti mentre erano in viaggio insieme in Burkina Faso. Di loro non si hanno più notizie dallo scorso 15 dicembre. Ad occuparsi del caso, il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il pm Sergio Colaiocco.Dalla Farnesina, intanto, sono iniziati i contatti con i sequestratori e le prime trattative per la liberazione degli ostaggi. Trattative che potrebbero essere particolarmente complicate proprio per la probabile matrice jihadista del sequestro. Nel frattempo, gli inquirenti stanno cercando di capire l'attendibilità e la veridicità dei dettagli forniti per dimostrare che gli ostaggi sono ancora in vita. La svolta è arrivata ieri, con una comunicazione alla Farnesina. Ieri, la conferma del sequestro e le prime trattative. Nei giorni scorsi, il fascicolo aperto dagli inquirenti romani era privo di ipotesi di reato.