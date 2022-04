Giampaolo Corona, l'alpinista disperso in Nepal ma poi rintracciato: «Sto bene, non mi serve aiuto»

Giampaolo Corona risulta disperso sull'Annapurna, in Nepal. Lo riferisce il sito web di The Himalayan Times, quotidiano in lingua inglese distribuito in Nepal, spiegando che ieri, giovedì, il 49enne ha perso i contatti col campo base a quota 7.600 metri, mentre era in discesa.

Corona, alpinista trentino, come già in altre spedizioni, ha scalato l'8mila in stile alpino, senza ossigeno supplementare e portatori.

APPROFONDIMENTI PERSONE Giampaolo Corona, l'alpinista disperso in Nepal CUNEO Valanga sul monte Vallonasso, morto alpinista sepolto dalla neve: in... IL LUTTO Deborah Compagnoni, dolore a Verissimo per la morte del fratello...

THT: Italian alpinist Giampaolo Corona goes out of contact near Annapurna summit https://t.co/f8mkbR3GRt - — Nepal News English (@Nepal_News_En) April 29, 2022

Dal campo base si sta cercando di organizzare una missione di ricerca. Guida alpina e tecnico di elisoccorso, Corona ha completato diverse spedizioni fuori dall'Europa, anche su altri 8mila in Nepal, Pakistan e India. «Siamo a 7000, io, Hans e Tim. Siamo quelli più in alto - aveva scritto due giorni fa . Più in basso ci sono gli altri, con gli sherpa e tutto il resto. Domani è il summit day. Quando vediamo accendersi le loro frontali, ci mettiamo in moto anche noi. Meteo buono. E’ il momento giusto. O la va o la spacca. Del resto, dopo 4 giorni che sei sempre con 15 kg sulla schiena, sempre su e giù e a spalar neve… non vediamo l’ora».

«Sto bene e per ora non ho bisogno di alcun supporto», ha detto Corona al pilota dell'elicottero. Allarme rientrato.