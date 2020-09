Giappone, Suga Yoshihide in pole position nella corsa a primo ministro

Suga Yoshihide, il capo dell’ufficio di gabinetto e portavoce del governo Abe, non aveva ancora ufficializzato la propria candidatura che già era dato per super favorito nella corsa alla carica di prossimo premier giapponese. Suga, braccio destro di Abe Shinzō, dimissionario a fine agosto 2020 per motivi di salute, è in pole position per succedere all'ex capo del governo di Tokyo con il record di più giorni consecutivi alla guida dell'arcipelago. La macchina del partito liberaldemocratico, al potere in Giappone e che gode della maggioranza in seno al Parlamento, si è già mosso e cinque fazioni su cinque all'interno dello schieramento politico di stampo conservatore lo appoggiano. Questo gli conferisce un considerevole vantaggio. Così, a meno di grandi sorprese, Suga Yoshihide sarà il prossimo primo ministro. Ma solo per un anno, vale a dire fino a settembre 2021, la data in cui sarebbe scaduto il mandato di Abe.



La posta in gioco, dunque, non è molto alta, ma per Suga, che per anni ha lavorato dietro le quinte dell'esecutivo, «qualcosa è sempre meglio che niente», come nota qualcuno sulla stampa nipponica. Insieme a lui in lizza ci sono altri due candidati: l'ex primo ministro della Difesa Ishiba Shigeru, considerato un'alternativa ad Abe, e Kishida Fumio, ex ministro degli Esteri. Ishiba, in particolare, gode dell'appoggio popolare e vanta un tasso di consenso molto più alto tra i giapponesi ma non all'interno del partito.



Suga, al contrario, rappresenta la continuità con il passato e da molti all'interno del partito è visto come la scelta migliore, al fine di evitare il vuoto politico che potrebbe crearsi dopo le dimissioni improvvise del premier. Il Giappone, in recessione e impegnato ancora nella lotta alla Covid-19, non può permettersi di perdere tempo. Motivo per cui i liberaldemocratici hanno stabilito una procedura semplificata e più rapida per eleggere il capo del partito, ma il meccanismo che attribuisce solo tre voti alle diramazioni regionali è stato oggetto di critiche. Un modo, secondo alcuni, di estromettere Ishiba dalla corsa. Il voto è previsto per il 14 settembre e, in linea con la consuetudine giapponese in base alla quale il leader del partito di maggioranza diventa automaticamente primo ministro, il 16 settembre ci sarà poi la designazione della nomina da parte della Dieta, il Parlamento giapponese.



Suga per estrazione sociale e origini è diverso da Abe. Non è un principino della politica ma il figlio di un coltivatore di fragole che si è pagato da solo l'università. Non ha avuto nessuno che gli ha spianato la strada. Secondo le previsioni, se eletto, porterà avanti senza cambiamenti l'agenda politica di Abe perché sente che il suo lavoro di stretto collaboratore non è finito. Niente, dunque, cambierebbe, a cominciare dall'Abenomics, la strategia macroeconomica di stimolo all’economia nipponica che ha segnato in maniera discussa l'epoca Abe.