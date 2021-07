Vaccini, Giappone donerà 3 milioni di dosi alle isole del Pacifico

Oltre 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid saranno donate dal Giappone alle isole del Pacifico tramite il programma Covax, sostenuto dalle Nazioni Unite. Lo ha detto il premier Yoshihide Suga, in quella che gli analisti chiamano una mossa strategica per espandere l'influenza diplomatica in un'area geografica in cui la Cina ha continua a marcare la sua presenza. Durante l'incontro virtuale Suga ha anche annunciato un piano di assistenza alle nazioni del Pacifico per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia, attraverso un sistema di donazioni per migliorare le infrastrutture mediche. Tra i temi discussi nella riunione anche la vigilanza per garantire la sicurezza marittima, e la lotta ai cambiamenti climatici.

Il summit regionale doveva tenersi nella città di Shima, nel Giappone centrale, ma a causa del coronavirus e le restrizioni sui viaggi, è stato spostato online. Oltre alle 14 isole del Pacifico, hanno partecipato alla video conferenza i rappresentanti di Australia, Nuova Zelanda, Polinesia francese e Nuova Caledonia, queste ultime due sono divisioni amministrative di Parigi. Nella lista delle nazioni del Pacifico ci sono le Isole Cook, le Fiji, Kiribati, le Isole Marshall, la Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, le Isole Solomon, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Le dosi dei vaccini saranno disponibili a partire da metà luglio fino al termine dell'anno, ha reso l'esecutivo. A inizio giugno il governo di Tokyo aveva donato 1,24 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca a Taiwan, e successivamente, a metà mese, un altro milione con destinazione in Vietnam