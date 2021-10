Giappone, eruzione sul Monte Aso: è il più grande vulcano attivo del Paese

Il più grande vulcano attivo del Giappone mette paura. Un'eruzione è avvenuta sul Monte Aso, il più grande vulcano attivo del Paese, situato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha riferito che l'evento si è verificato alle 11:43 ora locale (le 4:43 in Italia) lungo il cratere Nakadake, e il livello di allerta è stato alzato a 3 su una scala di 5. La cenere si è propagata oltre un chilometro di distanza dalla sommità, raggiungendo un'altezza di 3.500 metri. Il portavoce del governo ha comunque confermato che non ci sono state vittime e non sono stati identificati feriti, aggiungendo che le autorità scoraggiano le persone dall'avvicinarsi al cratere. Il Giappone è situato nella Cintura di fuoco del Pacifico, una fascia geografica dove si trovano i tre quarti di tutti i vulcani del pianeta, attivi e inattivi, disseminati lungo le coste del Pacifico.

APPROFONDIMENTI SPAGNA Vulcano Canarie, la lava minaccia La Laguna. Un velista italiano:... LA PALMA Vulcano Canarie, ecco lo “tsunami di lava”. Il comitato...