Giappone, eruzione vulcanica e valanga sulle piste da sci: un morto e 11 feriti

Undici persone sono rimaste ferite e una è morta in Giappone in seguito all'eruzione avvenuta alle 9:59 locali (1:59 in Italia) del vulcano Kusatsu-Shirane, nella prefettura giapponese centro-orientale di Gunma, tornato così attivo per la prima volta dal 1983. Il risveglio del vulcano, situato vicino a un resort sciistico, ha causato una valanga e la fuoriuscita di cenere e grandi massi di lava . Tra le persone ferite quattro si trovavano all'interno di una cabinovia investita dai detriti vulcanici scagliati a distanza dai gas fuoriusciti nella fase eruttiva. A riportarlo sono le autorità locali, precisando che i quattro sono stati feriti dai vetri della cabina che sono andati in frantumi.

Martedì 23 Gennaio 2018, 07:46 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 12:18

Secondo quanto riferito dai media locali, cinque persone sono rimaste gravemente ferite sul Monte Shirane, colpite dalle pietre lanciate dal vulcano, mentre sei militari impegnati in una missione di addestramento sugli sci sono stati travolti da una valanga che sarebbe stata una conseguenza della stessa eruzione. Uno di loro è morto. Il Monte Shirane, 2.171 metri di altezza, si trova a nordovest di Tokyo. L'eruzione ha indotto l'Agenzia meteorologica giapponese a elevare l'allerta vulcano a livello 3 su una scala di 5.