Incubo Giappone, in arrivo una catastrofe naturale dopo la comparsa di tre strane creature marine

Domenica 3 Febbraio 2019, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 15:43

Il Giappone teme l'arrivo di un'imminente disastro naturale dopo la scoperta sulla baia di Toyama di tre pesci che vivono in acque profonde e la cui presenza sulla costa è presagio di terremoti e tsunami.È stato riferito da fonti locali che due pesci sono apparsi sulla stessa spiaggia, mentre un terzo lungo circa quattro metri è rimasto impigliato in una rete da pesca nel porto di Imizu.La specie, che è caratterizzata da lunghi corpi argentei e pinne rosse raramente si incontra in superficie, e la leggenda vuole che il pesce, conosciuto in Giappone come messaggero del palazzo del dio del mare, risale in superficie poco prima di un terremoto.Non è la prima volta che esemplari della specie appaiono sulle coste giapponesi. Prima del grande terremoto che ha colpito il Giappone nord-orientale nel 2011, circa 20 pesci sono stati trovati sulle spiagge della zona.Mentre alcuni scienziati avvertono che non esiste un collegamento tra avvistamenti dei pesci e terremoti, altri ammettono che è possibile che questa specie possa avvertire con anticipo i disastri naturali.Ad esempio, il sismologo giapponese Kiyoshi Wadatsumi sottolinea che i pesci di acque profonde sono creature «molto sensibili ai movimenti irregolari» dei fondali marini. È probabilmente per questa ragione che, nella credenza popolare, la comparsa di questo tipo di esemplari sulle rive della spiaggia è associato all'imminenza di una catastrofe naturale.