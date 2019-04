Mercoledì 10 Aprile 2019, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 10:00

Per ore l'aeronautica giapponese ha cercato un cacciascomparso dai radar durante un'esercitazione. Poi è arrivato il comunicato ufficiale del ministro della Difesa giapponese,. Alla stampa è stato detto che i rottami dell'aereo sono stati avvistati mentre galleggiavano nell'. Il pilota risulta ancora disperso. Il caccia è sparito dopo esser decollato dalla base aerea di, nella prefettura nord-orientale di Aomori, nella serata di martedì. L'aereo era impegnato in una missione di addestramento al largo della costa.«Abbiamo recuperato una parte della coda dell'aereo» ha detto Iwaya ai giornalisti. Il pilota stava svolgendo una missione di addestramento a 135 chilometri a est di Misawa nel nord-est del. Il jet ha perso i contatti con la torre di controllo dopo 30 minuto dal deoollo. Il Giappone sta inserendo i nuovi F-35A (ognuno dal costo di 90 milioni di dollari) per sostituire i vecchi modelli da combattimento F-4. Dopo l'incidente, il resto dei 12 jet a disposizione dell'aeronautica nipponica è stata tenuta precauzionalmente ferma a terra.