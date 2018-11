Giappone, Osaka vince la gara per l'Expo del 2025, in mostra la società 5.0

Sabato 24 Novembre 2018, 14:57

Ad Osaka quella appena trascorsa è stata una notte di festeggiamenti. La terza città più grande del Giappone ha vinto la gara per l'Expo del 2025, battendo la città russa di Ekaterinburg e Baku, capitale dell'Azerbaijan, entrambe candidate ad ospitare l'evento. Il Bie, il Bureau International des Expositions, ha scelto Osaka durante l'Assemblea generale del 23 novembre a Parigi a cui hanno preso parte i delegati di 170 Paesi. Il Giappone aveva ottenuto la maggioranza dei voti già alla prima votazione, dopodiché ha sconfitto la Russia arrivando a 92 voti favorevoli. I leader nipponici hanno promesso di sbalordire il mondo e sono intenzionati a dimostrare alla platea internazionale che oltre a Tokyo l'arcipelago ha da offrire molto di più. La brochure ufficiale in inglese cita infatti non solo Osaka, ma anche la regione Kansai, includendo quindi anche le aree vicine, come Kyoto, Nara e Kobe.L'Expo tornerà a Osaka dopo 55 anni dalla grande esposizione mondiale che nel 1970 portò nel Paese 64 milioni di visitatori e che viene quindi ricordata come una delle più riuscite di sempre. L'evento dovrebbe generare profitti pari a 17,7 miliardi di dollari, seguendo la scia delle Olimpiadi del 2020, e attirare 28 milioni di turisti. Il tema dell'Expo 2025 sarà “Progettare la società del futuro per le nostre vite”, un'idea strettamente connessa all'uso della scienza, della robotica, dell'intelligenza artificiale e della biotecnologia per il bene pubblico. I Paesi che parteciperanno dovranno presentare progetti legati alla salute a al welfare e spiegare in che modo vorrebbero contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nel programma Agenda 2030, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Le autorità nipponiche hanno presentato un programma che include la costruzione di un resort e di un casino sull'isola artificiale di Yumeshima nella baia di Osaka. Per tale ragione saranno accelerati i lavori di costruzione delle infrastrutture necessarie, prima fra tutte la linea metropolitana. Ma a poche ore dall'annuncio del Bureau International des Expositions, sono sorte polemiche sui costi, valutati intorno ai 125 miliardi di yen, che secondo molti potrebbero salire e aggiungersi alle spese per i Giochi olimpici e paralimpici del 2020, con ricadute sui contribuenti. Gli investimenti saranno spartiti tra il governo centrale di Tokyo, ha confermato il premier Shinzo Abe, la prefettura di Osaka e il settore privato.