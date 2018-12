Il Giappone rafforza le linee di difesa nazionale: portaerei e missili a lungo raggio, aumento record della spesa

Venerdì 21 Dicembre 2018, 20:38

Il governo di Tokyo ha approvato un aumento record delle spese per scopi difensivi nell’ambito delle nuove linee guida di difesa nazionale adottate lo scorso 18 dicembre. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone si doterà di portaerei e di missili a lungo raggio, contraddicendo l’immagine di Paese pacifista sancita nella Costituzione del 1947.Il Giappone ha disposto l’aggiornamento delle sue portaerei Izumo, in modo tale che possano ospitare velivoli da combattimento F-35B, e il rafforzamento delle capacità difensive nei settori del cyberspazio, dello spazio e della guerra elettronica. Tokyo ha motivato l’adozione delle nuove linee di difesa con le crescenti minacce poste dallo sviluppo tecnologico cinese e dalle attività di Pechino nel Mar Cinese Orientale, «fonte di preoccupazione per tutta la regione», e di quelle poste dalla Corea del Nord, con la quale i negoziati sulla denuclearizzazione sarebbero in una situazione di stallo. L’ultimo documento che conteneva le linee guida per la difesa era stato adottato nel 2013, il nuovo testo programmatico coprirà un periodo di 5 anni a partire dal 2019 e prevede una spesa complessiva di quasi 27,5 trilioni di yen (pari a 250 miliardi di dollari). Il nuovo documento infatti prevede l’acquisto di 18 aerei da combattimento statunitensi da imbarcare sulle quattro navi della classe Izumo. Il Ministro della Difesa Takeshi Iwaya ha affermato: “La modifica pianificata delle unità navali Izumo ha lo scopo di aumentare le capacità operative”, una scelta molto criticata perché vista come violazione della Costituzione pacifista giapponese. Il Ministro ha però aggiunto che gli aerei da combattimento non saranno sempre a bordo delle navi e che il loro impiego avrà solo uno scopo difensivo e non violerà la clausola pacifista contenuta nell’Articolo 9, che impedisce al Paese di detenere armi con capacità dichiaratamente offensive, come missili balistici intercontinentali, bombardieri e portaerei. La scorciatoia per eludere gli obblighi costituzionali, che il governo nipponico aveva già elaborato l’anno scorso, consiste quindi nel definire Izumo una portaerei “difensiva”. La missione di Izumo è proteggere gli interessi giapponesi nel Mar Cinese Orientale, specchio d’acqua dove si trova l’arcipelago delle Senkaku, Diaoyu per i cinesi, ovvero la catena di isolotti contesa tra Cina e Giappone. La nave Izumo, in precedenza classificata come “cacciatorpediniere porta-elicotteri”, è lunga 248 metri e ha già un ponte di atterraggio e decollo di quelle che di norma esistono sulle portaerei. L’ipotesi di convertire Izumo era circolata nel corso del 2017 ma la discussione si era arenata per non peggiorare i rapporti con Pechino. Non a caso il Ministero della Difesa cinese ha manifestato “forte delusione e obiezione” in merito all’adozione delle ultime linee guida della difesa nazionale giapponese. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha invece sottolineato i timori delle nazioni asiatiche, tra le quali riemerge il fantasma del militarismo nipponico.Della possibilità che il Giappone potesse dotarsi di missili di raggio di 500-900 chilometri aveva parlato l’agenzia Jiji nei giorni scorsi, specificando inoltre lo squilibrio del Giappone nei confronti della Cina, la quale già dispone di missili con una gittata di 540km. L’utilizzo di tali missili consentirebbe al Giappone di colpire basi situate in territorio nemico, in particolare obiettivi in Corea del Nord, una possibilità che alimenta il dibattito perché contribuirebbe a violare la natura pacifista del testo costituzionale.L’intenzione del governo inoltre è migliorare la capacità di cyber-defense delle Forze di Autodifesa, come l’utilizzo del cyberspazio da parte del nemico. A questo scopo verrà creata un’unità speciale delle Forze di Autodifesa Aeree con l’obiettivo prioritario di monitorare lo spazio. Tokyo ha previsto anche nuovi investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale dei droni subacquei.Il premier Shinzo Abe, il più longevo degli ultimi 50 anni di storia del Giappone, come parte dei suoi alleati al potere considera la clausola contenuta nell’Articolo 9 un ostacolo alle esigenze difensive del Paese e agli sforzi tesi a contribuire alla sicurezza regionale, ma il processo di emendamento non trova il sostegno dei cittadini giapponesi. Meno del 40% di loro, suggerisce uno studio di inizio 2018, pensa che la Costituzione debba essere modificata dal gabinetto Abe.